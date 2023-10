Entlebuch Töfffahrerin bei Selbstunfall in Finsterwald verletzt Auf der Glaubenbergstrasse in Entlebuch ereignete sich am Sonntag ein Selbstunfall einer Töfffahrerin.

In Finsterwald in der Gemeinde Entlebuch ereignete sich am Sonntag ein Unfall. Um zirka 18 Uhr fuhr eine Frau auf ihrem Töff auf der Glaubenbergstrasse hinter einem Auto in Richtung Entlebuch. Wie die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schreibt, musste das Auto aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges abbremsen.

Die Töfffahrerin bremste daraufhin ebenfalls ab und kam dabei zu Fall. Die Frau verletzte sich beim Sturz und wurde durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. (sfr)