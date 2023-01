Entlebuch Verein Sonnenhügel aus Schüpfheim erhält Biosphärenpreis zum 30. Jubiläum Der Verein Freunde der Biosphäre Entlebuch verleiht seinen jährlichen Biosphärenpreis an den Verein Sonnenhügel. Dieser bietet Menschen in Krisensituationen ein vorübergehendes Zuhause.

Der Verein «Sonnenhügel – Haus der Gastfreundschaft» aus Schüpfheim wird geehrt. Zum 30. Jubiläum erhält er den jährlichen Biosphärenpreis der Biosphäre Entlebuch. Dieser wird Organisationen oder Vereinen verliehen, die «besondere Leistungen im Sinn und Geist der Unesco Biosphäre Entlebuch» erbracht haben. Der Preis ist mit 5000 Franken der höchstdotierte im Entlebuch, wie der Verein «Freunde der Biosphäre Entlebuch» in einer Mitteilung schreibt.

Der Verein Sonnenhügel gibt Menschen in Krisensituationen oder Personen, die eine Auszeit benötigen, ein vorübergehendes Zuhause. «Diese Menschen erhalten damit einen Platz in einer Gemeinschaft, die ihren Alltag mit Arbeit, Freizeit und Stille gemeinsam gestaltet», erläutert der Verein Freunde der Biosphäre. Um dieses Zuhause anbieten zu können, sei der Verein Sonnenhügel vorwiegend auf Spenden von Privatpersonen angewiesen. Ebenfalls angewiesen ist man auf das ehemalige Kapuzinerkloster in Schüpfheim, welches sich im Besitz der Stiftung Edith Maryon befindet und langfristig an den Verein vermietet wurde.

Tag der offenen Klosterpforte des Vereins im Oktober 2018. Zu sehen sind Sandra Schmid Fries und Lukas Fries, die Teil der Kerngemeinschaft des Sonnenhügels sind, sowie ihre beiden Kinder. Bild: Nadia Schärli (Schüpfheim, 16. Oktober 2018)

In den drei Jahrzehnten seit der Eröffnung des Sonnenhügels 1993 konnten gemäss Angaben des Vereins bereits über 1500 Personen vom vorübergehenden Zuhause profitieren. Zudem hätten sich in der Zeit «zahllose Freiwillige» engagiert, wie es weiter heisst. An einem Anlass für freiwillige Helfer vom 15. Januar wurde denn auch der Biosphärenpreis 2022 als Überraschung überreicht. (mha)