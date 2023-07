Entlebuch Wolfsriss in Finsterwald: Wildhut versendet Warn-SMS Ein Wolf hat in Finsterwald ein Tier gerissen. Die Wildhut bittet darum, Herdenschutzmassnahmen zu treffen.

In Finsterwald in der Gemeinde Entlebuch hat sich ein Wolfsriss ereignet. Die kantonale Wildhut hat am Samstagabend eine entsprechende Warn-SMS versendet. Sie bittet darum, Herdenschutzmassnahmen zu treffen und Kleinwiederkäuer nachts einzustallen.

Welches Tier gerissen wurde, ob es geschützt war und wann genau der Riss passiert ist, ist noch unklar. Der kantonale Wildhüter war am Samstagabend für weitere Informationen nicht erreichbar. Im Kanton Luzern war zuletzt im Juni zuerst in Hellbühl und später in Neuenkirch ein Wolf gesichtet worden. (fmü)