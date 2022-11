Entlebuch Grosseinsatz verhinderte Vollbrand von Bauernhaus – eine Person wurde ins Spital gebracht Am Montag kam es zu einem Brand in einem Bauernhaus in der Gemeinde Entlebuch. 87 Angehörige der Feuerwehr Entlebuch-Hasle waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Ein Vollbrand konnte gerade noch verhindert werden: Nachdem der Luzerner Polizei am Montag kurz nach 17 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Bauernhaus in Rengg in der Gemeinde Entlebuch gemeldet worden war, rückten 87 Angehörigen der Feuerwehr Entlebuch-Hasle aus. Es gelang ihnen, das offene Feuer unter Kontrolle zu bringen und einen Vollbrand zu verhindern, schreibt die Polizei in ihrer Medienmitteilung.

Ein Bewohner musste von einem Rettungshelikopter mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Überwachung in ein Spital geflogen werden. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird zurzeit von Brandermittlern abgeklärt, heisst es weiter. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (tos)