Erneuerbare Energie Bald auch Windräder in Wikon? Neues Projekt wird geprüft In Wikon könnte ein Windpark entstehen. Derzeit laufen Abklärungen zu einem entsprechenden Projekt.

Die Firma Windenergie Schweiz AG prüft in Wikon ein mögliches Windparkprojekt. Wie die Gemeinde mitteilt, haben bereits mehrere Gespräche dazu stattgefunden. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, deren Ergebnisse der Bevölkerung anlässlich einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden.

Konkret handelt es sich um den Standort Riedwald/Buechwald, wie der «Willisauer Bote» berichtet. Gemäss Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor stünden die kontaktierten Grundstückeigentümer dem Vorhaben offen gegenüber. Derzeit sei die Windenergie Schweiz AG die einzige Bewerberin.

Die Aarauer Firma will auch ein gemeindeübergreifendes Projekt in Pfaffnau und Reiden auf der Äberdingerhöchi realisieren. Analog dazu soll auch in Wikon gelten: Die Bevölkerung sowie die Gemeinde könnten mit Anteilsscheinen à 1000 Franken bis zu 100 Prozent Eigentümerin der Windräder werden. Landeigentümer der umliegenden Parzellen erhalten eine Entschädigung. (lf)