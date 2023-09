Erneuerbare Energien CKW starten Abklärungen zu Geothermieprojekt in Inwil Die Centralschweizerischen Kraftwerke setzen künftig vermehrt auf erneuerbare Energien. Neu prüft das Energieunternehmen ein Geothermie-Kraftwerksprojekt in der Gemeinde Inwil.

Die ungenügende Produktion von Strom und Wärme aus nicht fossilen Quellen führt im Winter zu einer Stromlücke und damit zu steigenden Auslandabhängigkeiten, wie die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) am Dienstag mitteilten. Das Unternehmen sei überzeugt, dass nur mit einer breiten Diversifizierung mit klimafreundlichen Tech­nologien die zukünftige Strom- und Wärmeversorgung der Schweiz gesichert werden kann.

Gemäss einer Analyse der CKW hat Geothermie als erneuerbare Energiequelle das Potenzial, ganzjährig bei jedem Wetter und rund um die Uhr Energie in Form von Strom und Wärme bereitzustellen – sogenannte Bandenergie. Sie könnte insbesondere für die Versorgungssicherheit im Winter ein wichtiges Element im Mix einer zuverlässigen Energieversorgung sein. Gemäss einer Machbarkeitsstudie für Tiefengeothermie im Kanton Luzern bietet die Region Inwil/Perlen sehr gute geologische Voraussetzungen für ein Geothermieprojekt. Aus diesem Grund nehmen die CKW nun auch ein Geothermieprojekt in der Gemeinde Inwil in Angriff, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verschiedene Standorte entlang der Autobahn auf dem Gemeindegebiet Inwil sind für das Geothermieprojekt von CKW in Abklärung. Bild: zvg

Zurzeit werden laut Mitteilung verschiedene Standorte entlang der Autobahn A14 evaluiert. Diese seien ideal gelegen, da sich in unmittelbarer Nähe die Kehrichtverbrennungsanlage der Renergia befindet. Die von da aus ver­laufenden Fernwärmenetze reichen bis nach Zug und Luzern. Somit könnte die aus natürlicher Quelle gewonnene Wärme direkt in die bestehenden Fernwärmenetze abgegeben werden.

Für die Planungs-, Bewilligungs- und Realisierungsphase gehen die CKW von etwa sechs Jahren aus und rechnen mit Investitionen von rund 70 Millionen Franken. Aktuell laufen gemäss Mitteilung die Vorabklärungen bei den kantonalen Behörden für den Bewilligungs- und Konzessionierungsprozess.