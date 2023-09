Ersatzwahl Controlling-Kommission der Stadt Sursee ist wieder komplett Ursula Maria Schürch-Wirz und Andrea Elmer sind in die Controlling-Kommission der Stadt Sursee gewählt worden. Für die zwei vakanten Sitze sind drei Personen angetreten.

Ursula Maria Schürch-Wirz (links) und Andrea Elmer. Bilder: zvg

Die Stadt Sursee hat am Sonntag, 3. September, zwei neue Mitglieder in die Controlling-Kommission gewählt: Elmer Andrea von der SP Sursee sowie Ursula Maria Schürch-Wirz von der FDP.Die Liberalen Sursee. Elmer hat 1215 Stimmen erhalten, Schürch-Wirz 1093. Die Stimmbeteiligung lag bei 28,5 Prozent. Nicht in die Kommission geschafft hat es Rainer Jacquemai-Bieri (Die Mitte Sursee), der sich ebenfalls zur Wahl für die zwei vakanten Sitze gestellt hat. Er erhielt 888 Stimmen. Beim ersten Wahlgang am 18. Juni schaffte niemand der drei das absolute Mehr, weshalb es zu einem zweiten Wahlgang gekommen ist. Elmer und Schürch-Wirz werden ihr Amt gemäss Mitteilung der Stadt Sursee am 4. September antreten. (tos)