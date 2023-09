Ersatzwahl Drei Personen wollen in den Wikoner Gemeinderat Die GLP, die Mitte und die SVP wollen den Einzug in den Gemeinderat von Wikon schaffen.

Es kommt zu einem Dreikampf: Bis zur Eingabefrist am Montagmittag haben sich für den freien Posten im Gemeinderat von Wikon drei Personen gemeldet. Namentlich sind dies Thiam Lütolf (GLP), Barbara Schär (Mitte) und Hans Burgherr (SVP). Die Ersatzwahl findet am 22. Oktober statt.

Die drei Kandidaten wollen in die Fussstapfen von André Wyss (SVP) treten. Dieser hat sich nach dem Rücktritt von Michaela Tschuor (Mitte) aufgrund ihrer Wahl in den Regierungsrat für das Amt des Gemeindepräsidenten zur Verfügung gestellt. Dieses übt er nun seit Anfang Juni aus. Daher ist im Gemeinderat ein Platz frei geworden. Es wird sich zeigen, ob die Mitte bald mit drei Frauen vertreten ist, die SVP einen zweiten Sitz erhält oder ob die GLP erstmals den Einzug in den Gemeinderat schafft. (fmü)