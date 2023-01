Ersatzwahl Hochdorf wählt neue Mitglieder in den Gemeinderat und die Bildungskommission Nach Rücktritten im Gemeinderat sowie der Bildungskommission hat die Gemeinde Hochdorf nun eine Ersatzwahl für zwei Positionen angeordnet. Die Wahl findet am Sonntag, 14. Mai 2023 statt.

Der Gemeinderat von Hochdorf ordnet für zwei Positionen eine Ersatzwahl an, wie er am Dienstag mitteilte. Neu zu besetzen ist ein Sitz im Gemeinderat, nachdem Daniel Rüttimann (Mitte) vergangenen September zurückgetreten ist. Zudem habe Peter Felder (SP) von der Bildungskommission am 2. Dezember seinen Rücktritt eingereicht. Auch für ihn wird Ersatz gesucht. Beide Ersatzwahlen betreffen den Rest der jeweiligen Amtsperiode, die 2024 endet.

Die Ersatzwahlen finden am 14. Mai 2023 statt. Wahlvorschläge seien bis am 27. März 2023 bei der Gemeindekanzlei einzureichen. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 18. Juni 2023 statt. (abt)