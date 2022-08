Ersatzwahl Josua Müller-Gisler ist neuer Gemeindepräsident von Reiden Der parteilose Unternehmer ist der einzige eingegangene Wahlvorschlag. Somit kommt es in Reiden zu einer stillen Wahl.

Josua Müller-Gisler ist neuer Gemeindepräsident von Reiden. Bild: PD

Die Frist für Wahlvorschläge für die Ersatzwahl des abtretendenden Reider Gemeindepräsidenten Hans Kunz per Ende Jahr ist am Montagmittag abgelaufen. Wie die Gemeinde Reiden mitteilt, ist Josua Müller-Gisler der einzige eingegangene Name, weshalb der 56-jährige Unternehmer und Familienvater aus Langnau in stiller Wahl für den Rest der Amtsperiode 2020-2024 zum neuen Gemeindepräsidenten gewählt wird.

Die Reider Parteien Mitte, SVP, SP und FDP sowie die IG gingen im Vorfeld gemeinsam auf Kandidatensuche und unterstützten die Kandidatur des Parteilosen. Das war für Müller-Gisler ein wichtiges Kriterium, um im politisch aufgeheizten Reiden für das Gemeindepräsidium zu kandidieren, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte.

