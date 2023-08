«Überlebenswichtig»: Fische in Reuss erhalten dank neuem Netz Schatten

Bis zu 35 Grad heiss wurde es zu Beginn dieser Woche in der Zentralschweiz. Wer konnte, suchte sich irgendwo ein kühles Plätzchen am Wasser oder zumindest im Schatten. Gleich beides gibt es nun für die Fische in der Reuss.