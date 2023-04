Eschenbach FDP nominiert Ruth Stocker-Limacher für die Gemeinderats-Ersatzwahlen Die FDP Eschenbach schickt Ruth Stocker-Limacher, Präsidentin der Ortspartei, ins Rennen um den frei gewordenen Sitz im Eschenbacher Gemeinderat.

Ende des vergangenen Jahres gab Patrizia Brun-Danini (FDP) aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt aus dem Eschenbacher Gemeinderat bekannt. Nun hat die FDP-Ortspartei an ihrer ausserordentlichen Parteiversammlung vom 3. April Ruth Stocker-Limacher für die Gemeinderats-Ersatzwahlen nominiert, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die bisherige Ortsparteipräsidentin bringe mit ihren Erfahrungen ein hervorragendes Rüstzeug mit, um die verantwortungsvollen Arbeiten im Gemeinderat zu meistern. Die Ersatzwahlen finden am 18. Juni statt. (tos)