Eschenbach Gemeindepräsident tritt nach 15 Jahren zurück Guido Portmann gibt sein Amt Ende August ab. Eine Nachfolgerin steht bereit.

Guido Portmann. Bild: PD

Der Eschenbacher Gemeindepräsident Guido Portmann hat seinen Rücktritt per Ende August 2023 eingereicht. Der Mitte-Politiker führt die Gemeinde seit 2008. Mit seiner Demission wolle er einer neuen, jüngeren Person Platz machen, begründet Portmann seinen Rücktritt in einer Mitteilung der Gemeinde. «Der Zeitpunkt ist ideal. Die neue Person kann sich vor den Gesamterneuerungswahlen 2024 einarbeiten und so wertvolle Erfahrungen sammeln.»

Die Ersatzwahl soll am 18. Juni stattfinden. Dann findet auch die Ersatzwahl für den Sitz der ebenfalls zurückgetretenen Gemeinderätin Patrizia Brun (FDP) statt. Wahlvorschläge müssen bis am 1. Mai um 12 Uhr eingereicht werden.

Nachfolgerinnen in den Startlöchern

Nicole Lüthy-Widmer. Bild: PD

Für beide freien Sitze gibt es bereits Bewerbungen. Die Mitte portiert für das Gemeindepräsidium Nicole Lüthy-Widmer. Die 48-Jährige bringe als Geschäftsleitungsmitglied der Nidwaldner Kantonalbank Führungserfahrung mit, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Zudem sei sie Präsidentin der Wohnbaugenossenschaft Eschenbach sowie Stiftungsrätin der Albert Köchlin Stiftung. «Ihre Wahl vorausgesetzt, wäre sie die erste Gemeindepräsidentin Eschenbachs», heisst es weiter.

Die FDP hat diese Woche bereits Ruth Stocker-Limacher für den Sitz im Gemeinderat nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die bisherige Ortsparteipräsidentin bringe mit ihren Erfahrungen ein hervorragendes Rüstzeug mit, um die verantwortungsvollen Arbeiten im Gemeinderat zu meistern. (dlw/tos)