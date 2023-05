Eschenbach Nicole Lüthy-Widmer beerbt Gemeindepräsident Guido Portmann Eschenbach hat eine neue Gemeindepräsidentin: Nicole Lüthy-Widmer wurde in stiller Wahl gewählt. Für die Ersatzwahl eines Mitglieds der Controllingkommission kommt es zur Urnenwahl.

Nicole Lüthy-Widmer. Bild: PD

Nicole Lüthy-Widmer (Mitte) tritt am 1. September die Nachfolge von Eschenbachs Gemeindepräsident Guido Portmann an. Portmann hatte Anfang April seine vorzeitige Demission bekannt gegeben, um «einer neuen, jüngeren Person Platz machen». Eine weitere Gemeinderätin wurde in stiller Wahl gewählt: Ruth Stocker-Limacher (FDP) übernimmt bereits ab 1. Juni das Amt von Patrizia Brun-Danini. Diese ist per Ende Januar aus dem Gremium zurückgetreten.

Für die Nachfolge eines Mitglieds der Controllingkommission kandidieren zwei Personen, weshalb es am 18. Juni zur Urnenwahl kommt. Die Mitte Eschenbach schlägt Alex Estermann vor. Die GLP Eschenbach hat einen Wahlvorschlag für Marco Buholzer eingereicht. (fg)