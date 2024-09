Eschenbach Der Wilde Westen fängt in Herrendingen an In der Westernstadt Harmonville ist an Fronleichnam Leben eingekehrt. Die Mainstreet wurde von eleganten Damen, übermütigen Cowboys, Lakotas und Trappern bevölkert. Die bunte Truppe feierte sich selber – und das Old West Council.

Die Szene vor dem Saloon könnte in jedem Western spielen. Zwei Männer mit grossen Hüten unterhalten sich auf einer Holzbank, dazu gesellt sich ein bärtiger Typ, der den Eindruck erweckt, er sei soeben mit einem Viehtrieb eingetroffen. Puma heisst der Cowboy. Er trägt ein Staubtuch, Chaps und Sporen an den Stiefeln. Neben dem Trio beobachten zwei Frauen in Röcken und Blusen aus der Pionierzeit das Geschehen auf der Mainstreet. Diese wird von zwei Häuserreihen gesäumt, die aus sieben Gebäuden bestehen. Um das Klischee abzurunden, fehlt nur noch das Klimpern eines verstimmten Klaviers, welches aus der Gaststätte tönt.

Auferstehung des Old West Councils Harmonville in Eschenbach. Im Bild der Saloon. Bild: Manuela Jans-Koch (Eschenbach, 6. 5. 2023)

Dort spielt die Musik aber nur in Form des Klirrens der Bierflaschen oder von alten Geschichten, die laut und bildlich aufgewärmt werden. Kein krummer Ton, keine Schlägerei, geschossen wird sowieso nicht, wir sind ja am Countryfest und Old West Council in Eschenbach und nicht im Wilden Westen. Dafür gibt am Tisch bei der Theke ein gross gewachsener Inspector der «Royal Canadian Mounted Police» einer Gruppe zivil gekleideter Leute einen Einblick, wie es damals gewesen sein könnte. Der Mann ist mit seiner roten Uniform nicht zu übersehen.

Trapper gibt Schulunterricht

Wer sich über die Zeit der Siedler, das Leben der Lakotas oder der Handwerkskunst der Trapper informieren will, ist bei den zahlreichen Hobbyisten auf dem Gelände bestens aufgehoben. So hat etwa die 12-jährige Lisa Oetterli diese Woche auf einem Klassenausflug ein paar Eindrücke mit nach Hause genommen. «Der Trapper Old Wulf hat uns gezeigt, wie früher Feuer gemacht wurde. Auch erzählte er spannende Geschichten über das Jagen mit Fallen», gibt sie zwei Beispiele.

Die Schülerin der 6. Klasse war vom Countryfest so beeindruckt, dass sie mit Mutter Sofie an Fronleichnam noch einmal auf den Platz wollte, um sich weitere Geschichten anzuhören. Abermals zog es sie zu Trapper Old Wulf, der eigentlich Georges heisst und in Sarnen zu Hause ist. Der Mann schläft wie viele andere Westernliebhaber in einem historischen Zelt. Davon sind auf dem Grundstück Herrendingen einige zu sehen.

Durch Winnetou das Hobby entdeckt

In seiner Nähe haben Black Elk und seine Familie ein grosses Tipi aufgestellt. Auf einem Feuer in einem Erdloch bereitet der 44-jährige Mann das Mittagessen für sich, die Frau und die vier Kinder zu. Seine Neugier für die Geschichte Amerikas und deren Menschen wurde durch Winnetou geweckt. «Mir haben die Filme und Bücher zwar gefallen, aber ich wollte wissen, wie die Leute wirklich gelebt haben. Ich holte mir Informationen aus Sachbüchern und lernte eine ganze Menge. Ja und nun versuchen wir, uns mit Respekt der Sache zu widmen», erklärt der gebürtige Emmentaler, wie er sein Hobby ausübt. Auch er hat den Schulklassen einige Storys erzählen können und musste viele Fragen beantworten. Etwa zu seinem Körperschmuck, der aus irokesischen Kriegstätowierungen besteht.

Paula und Eliza (blau) tragen ihre Kleider im Gedenken an Margrith Gmür. Bild: Manuela Jans-Koch (Eschenbach, 6. 5.2023)

Je älter der Tag wird, desto bunter wird das Volk. Sehr auffallend sind die beiden eleganten Damen, die mit Sonnenschirmen bewaffnet über das Festgelände schlendern. Die Kleider sind mit Rüschen versetzt, das eine leuchtend blau, das andere in einem dezenteren Bordeaux. Eliza und Paula haben eine Mission. «Wir tragen die Kleider im Gedenken an Margrith Gmür, die vor zwei Jahren verstorben ist. Sie war viele Jahre beim Luzerner Theater und hat diese Kostüme nach einer Buchvorlage angefertigt. Den heutigen Tag haben wir für Margrith reserviert», sagt Eliza.

Die Musik spielte dann doch noch

Organisator Billy Schwyzer gefällt es in Harmonville. Wieso sollte es auch nicht. An diesem sonnigen Donnerstag haben sich zahlreiche Leute in die Westernstadt aufgemacht. Nicht wenige haben sich in klasse Kostüme geschmissen. Genauso viele sind in Alltagsoutfits gekommen. Was nicht heissen muss, dass sie auch wieder in Zivil nach Hause gehen. Gelegenheit zum Shoppen gibt es deren viele.

Im General Merchandise von Marianne und Urs Lehmann aus Birrwil gibt es Stiefel, Hüte oder Westen, gleich daneben verkauft Matthias Gmür ganze Uniformen, von den Konföderierten Truppen oder auch von den Nordstaaten. So eng sehen es die Hobbyisten nicht. Wie gesagt, sie sind zufrieden. Billy sagt: «Wir schlagen jetzt erst einen Nagel ein und dann schauen wir weiter.» Der Fokus in diesem Jahr liege auf der Musik. Mit «Roger and the Wild Horses» und den «Tennessee Heartbreakers» sind tolle Acts auf dem Platz. Und apropos, dass das Klavier fehlt, das stimmt so nicht.

In der Festhalle hat um 14 Uhr Wolfgang Sieber, der ehemalige Organist der Hofkirche, mit einer Band gespielt. Tolle Countrymusik, das Klavier war nicht verstimmt, die Stimmung der Wild West Fans schon gar nicht.