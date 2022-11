Kanton Luzern Fahrer eingeklemmt, Bach verschmutzt: Kollision in Eschenbach löst Grosseinsatz aus In Eschenbach sind am Mittwochabend ein Lastwagen und ein Lieferwagen aus noch unbekannten Gründen kollidiert. Beim Unfall wurde der Tank des Lastwagens beschädigt und Diesel lief aus.

Beim Unfall wurde der Fahrer des Lastwagens in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Bild: PD

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochabend kurz nach 19.15 Uhr in Eschenbach: Ein Lastwagen und ein Lieferwagen kollidierten auf der Rothenburgerstrasse bei der Einmündung in die Seetalstrasse. Das meldet die Luzerner Polizei.

Der Unfall ereignete sich bei der Einmündung in die Seetalstrasse. Bild: PD

Der 72-jährige Lieferwagenfahrer sei beim Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und mit erheblichen Verletzungen ins Spital gefahren worden, nachdem er durch die Rettungskräfte befreit werden konnte. Seine Beifahrerin verletzte sich ebenfalls leicht. Der 36-jährige Fahrer des Lastwagens sei unverletzt geblieben.

Bei der Kollision ist der Tank des Lastwagens beschädigt worden, weshalb im Anschluss Diesel auslief. Der Treibstoff verschmutzte gemäss Polizei die Seetalstrasse und den angrenzenden Mülibach. Insgesamt entstand Sachschaden in der Höhe von ungefähr 30'000 Franken.

Auslaufender Diesel verschmutzte die Strasse und den Mülibach. Bild: PD

Die Feuerwehren Emmen und Oberseetal standen im Einsatz, zudem der Rettungsdienst 144 und ein Team der Rega. Für die Bergung musste eine Spezialfirma aufgeboten werden. Die Seetalstrasse war für rund viereinhalb Stunden komplett gesperrt. (sig)