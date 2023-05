Escholzmatt Kräuter und Wildpflanzenmarkt findet am 20. Mai statt

Zum 10. Mal verwandelt sich der Dorfplatz Escholzmatt am 20. Mai von 9 bis 16 Uhr in einen Kräuter- und Wildpflanzenmarkt (www.biosphaere.ch/wildpflanzenmarkt). Nebst 13 Pflanzenständen mit einer grossen Auswahl an Kräutern, Wildpflanzen, Beeren, Sträucher, Gemüse und Wildgeranien gibt es eine Vielfalt an weiteren Raritäten aus (Kunst-)Handwerk und Regionalprodukten zu entdecken. Der Kräuter- und Wildpflanzenmarkt steht unter dem Patronat des Vereins «Das Beste der Region», der sich für regionale Produkte und dem Handwerk zu ihrer Herstellung einsetzt. (chm)