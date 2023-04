Escholzmatt-Marbach Beim Einbiegen einen Lieferwagen übersehen: Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt In der Gemeinde Escholzmatt-Marbach ereignete sich am Montagabend ein Unfall mit vier Fahrzeugen. Die Kantonsstrasse war zeitweise gesperrt.

Auch ein Lieferwagen war in den Unfall verwickelt. Bild: Kantonspolizei Luzern

Ein Autofahrer löste am Mittwochabend eine regelrechte Kettenreaktion aus, als er von einer Liegenschaft im Ortsteil Feldmoos in Escholzmatt-Marbach in die Kantonsstrasse einbiegen wollte. Er kollidierte dabei mit einem Lieferwagen, der von rechts her kam, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein entgegenkommendes Auto musste derweil in der Folge so stark abbremsen, dass eine nachfolgende Autofahrerin in dessen Heck prallte.

Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Sachschaden in der Höhe von rund 30’000 Franken, heisst es weiter. Die Kantonsstrasse war zeitweise gesperrt, die Feuerwehr Escholzmatt-Marbach leitete den Verkehr lokal um. (tos)

Der Sachschaden beträgt rund 30'000 Franken. Bild: Kantonspolizei Luzern