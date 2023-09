Escholzmatt-Marbach Nach knapper Abstimmung: Gemeinde soll Grundeigentümer entschädigen Es wäre eine Premiere für den Kanton Luzern: Nach einer knappen Abstimmung muss der Gemeinderat in Escholzmatt-Marbach prüfen, ob die Gemeinde die Rückzonungen selber entschädigt.

Das Zentrum von Escholzmatt-Marbach. Bild: Eveline Beerkircher

«Was hier abläuft, ist staatlich legitimierter Raub» – mit diesen Worten macht der Marbacher Daniel Hatt seinem Ärger Luft. Er ist einer von vielen, der sich über die Rückzonungen im Kanton Luzern aufregt. Zwar wurden an der Gemeindeversammlung in Escholzmatt-Marbach vom vergangenen Mittwoch alle Rückzonungen genehmigt, Hatt sorgte aber mit einem brisanten Vorschlag für Aufsehen: Da viele Betroffene nicht damit rechnen, vom Kanton entschädigt zu werden, soll die Gemeinde in die Pflicht genommen werden.

Würde dies so umgesetzt werden, wäre es ein Novum für den Kanton Luzern: einen solchen Fall gab es bisher noch nie, wie das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement auf Anfrage bestätigt.

«Verfassung garantiert Entschädigung»

Hatt, dessen Frau von den Rückzonungen betroffen ist, hat sich lange über das Thema informiert, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. Dabei seien ihm die Grundlagen aufgefallen, die erfüllt sein müssen, um Entschädigungen vom Kanton zu bekommen. «Keine Parzelle in Escholzmatt-Marbach erfüllt diese Bedingungen. Das ist unfair», sagt Hatt. Er verweist auf Artikel 26 in der Bundesverfassung verankerten Eigentumsgarantie: «Darin steht, dass Enteignungen voll entschädigt werden.»

In seinem Antrag forderte er deshalb, dass die von der Rückzonung betroffenen Grundstückseigentümer von der Gemeinde eine Entschädigung erhalten sollen. Für die Enteignung im Zusammenhang mit der Rückzonung von Bauland in Landwirtschaftsland sollen sie 75 Franken pro Quadratmeter erhalten. Dabei sollen verschiedene Bedingungen aufgestellt werden, um Missbrauch zu verhindern.

Abstimmung knapp gewonnen

In seinem Antrag forderte er deshalb, dass die von der Rückzonung betroffenen Grundstückseigentümer von der Gemeinde eine Entschädigung erhalten sollen. Für die Enteignung im Zusammenhang mit der Rückzonung von Bauland in Landwirtschaftsland sollen sie 75 Franken pro Quadratmeter erhalten. Dabei sollen verschiedene Bedingungen erfüllt werden, um Missbrauch zu verhindern. Der Antrag sorgte bereits an der Versammlung für Wirbel: Gemeinderatsvizepräsidentin Jeannette Riedweg-Lötscher (Mitte) hielt zunächst fest, dass der Antrag über den traktandierten Verhandlungsgegenstand der «Teilrevision Rückzonungen» hinausgehe. Doch: Gemäss Gemeindeordnung darf ein Antrag zu einem nicht traktandierten Geschäft dem Gemeinderat zur Weiterbearbeitung überweisen werden, wonach das Geschäft innert Jahresfrist der Gemeindeversammlung vorzulegen ist. Darüber wurde abgestimmt.

Bei einer ersten Abstimmung wurde der Antrag abgelehnt, worauf Hatt eine Neuzählung verlangte. Mit nur einer Stimme Differenz wurde das Begehren schliesslich an den Gemeinderat überwiesen. Hatt zeigt sich überrascht über die Zustimmung der Bevölkerung, auch wenn sie knapp ausfiel: «Die Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten hat mich unterstützt, das werte ich als positiv.» Er will sich nun überraschen lassen, was für einen Vorschlag der Gemeinderat erarbeiten wird: «Viel Motivation habe ich aber nicht gespürt.»

Rechtliche Grundlage wird geprüft

Der Gemeinderat will in einem ersten Schritt rechtlich prüfen, ob die Gemeinde überhaupt zu Entschädigungen verpflichtet werden kann, wie Riedweg-Lötscher auf Anfrage sagt. Sie seien vor der Versammlung über den Antrag informiert worden und waren deshalb vorbereitet, die Zeit habe aber nicht gereicht, um diesen Punkt zu klären. Prinzipiell sei die Entschädigung im kantonalen Recht geregelt. Dass keine Parzelle die Bedingungen für eine solche Entschädigung erfüllt, wie Hatt es behauptet, kann sie nicht bestätigen.

Die Gemeinde rechnet mit Entschädigungsforderungen zwischen 1,1 und 2,5 Millionen Franken: «Dafür bräuchten wir einen Sonderkredit», sagt Riedweg-Lötscher. Hatt erachtet diese Beträge angesichts der Überschüsse der letzten Jahre, die knapp zwei Millionen Franken betrugen, als tragbar: «Wir können es uns leisten und sollten es auch tun, damit die Kirche im Dorf bleibt.»