Escholzmatt-Marbach Zwei Personen müssen nach Brand in Sägerei ins Spital Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Sägerei in Escholzmatt zwar rasch löschen. Dennoch mussten zwei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.

In einer Sägerei in Escholzmatt hat es in einer Anlage gebrannt, welche mit Holzschnitzeln Strom erzeugt. Die Rettungskräfte wurden am Donnerstag um zirka 19.45 Uhr alarmiert, weil aus einer Lüftung Rauch austrat. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Zwei Personen hatten beim Versuch, den Brand zu löschen, Rauch eingeatmet. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Luzerner Polizei ermittelt nun die Brandursache. (cgl)