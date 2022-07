Escholzmatt Noemi Vogel erhält Stipendium

Noemi Vogel Bild: PD

Noemi Vogel aus Escholzmatt, die einen Master in Chiropraktische Medizin an der Uni Zürich absolviert, erhält ein Exzellenzstipendium der Bärbel und Paul Geissbühler Stiftung. Wie es in einer Mitteilung heisst, wird das Stipendium in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Studienstiftung zum fünften Mal an Studierende der MINT-Disziplinen vergeben. Es kommt ausgewählten Geförderten zugute, die «hervorragende akademische Leistungen vorweisen und das Potenzial zu einer brillanten Zukunft haben, aber über zu wenig Mittel zur Studienfinanzierung verfügen», heisst es weiter. (chm)