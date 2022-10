Escholzmatt Unbekannte spannen Weidezaun über die Hauptstrasse – Polizei spricht von «ganz gefährlicher Situation» In der Gemeinde Escholzmatt sind zwei Autos in einen Elektroweidezaun gefahren. Unbekannte hatten diesen in der Nacht zuvor über die Hauptstrasse gespannt.

Eine böse Überraschung wartete am Sonntagmorgen auf Verkehrsteilnehmende, die auf der Hauptstrasse von Escholzmatt Richtung Schüpfheim unterwegs waren. In der Nähe des Gebiets Tellenbach, wo die Strasse den Bockenbach überquert, hatten Unbekannte in der Nacht einen Elektroweidezaun quer über die Strasse gespannt.

Kurz vor 6 Uhr fuhren zwei Autos in den Zaun, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Beim Elektrozaun handelte es sich um ein Zaunband mit Drähten drin. «Er wurde an einem Weidezaunpfahl abmontiert und auf der anderen Strassenseite an einem Strassenleitposten wieder befestigt», sagt Simon Kopp, Kommunikationsverantwortlicher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

Sachschaden von mehreren tausend Franken

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Allerdings wurden beide Fahrzeuge, die in den Zaun gefahren sind, beschädigt. Der Sachschaden beträgt gemäss Polizeibulletin mehrere tausend Franken. So kam es an den Fahrzeugen zu Kratzern, Lackschäden sowie Beschädigungen an Motorhauben und der A-Säulen (vertikale Fahrzeugstützen, welche die Windschutzscheibe einfassen).

Der Elektrozaun war über die Hauptstrasse gespannt. Bild: Google Maps

Die Luzerner Polizei hat Anhaltspunkte zur unbekannten Täterschaft. Sie sucht drei Männer, die in der Nacht zu Fuss von Hasle in Richtung Escholzmatt unterwegs waren und bittet diese, sich bei der Polizei zu melden. Zudem sucht sie Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können.

Gefährdung des Lebens und Sachbeschädigung

Mit dem Spannen eines Zauns über die Strasse habe die Täterschaft eine Gefährdung des Lebens und Sachbeschädigung in Kauf genommen. «Das ist eine ganz gefährliche Situation, welche zu schweren Verletzungen führen kann. Mit einem Streich hat das nichts mehr zu tun», sagt Simon Kopp weiter.