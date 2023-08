Kommentar Das Kantonsspital soll einheimisches Fleisch anbieten – oder darauf verzichten Öffentliche Institutionen werben gerne mit Nachhaltigkeit. Dass das Luzerner Kantonsspital Egli aus Russland und Lamm aus Ozeanien anbietet, ist damit nicht zu vereinbaren. Livia Fischer Drucken Teilen

Eglifilets, die am Luzerner Kantonsspital serviert werden, haben einen Weg von über 6000 Kilometern hinter sich – überhaupt landet nur ausländischer Fisch auf den Spitaltellern. Gewisses Wild oder Lamm stammt gar vom anderen Ende der Welt. Das ist verantwortungslos. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass sich das Luks Nachhaltigkeit und Regionalität gross auf die Fahne schreibt.

Als Alleineigentümer des Spitals wäre es Aufgabe des Kantons, genauer hinzuschauen und die eigene Nachhaltigkeitsstrategie durchzusetzen. Doch obwohl er bei allen Verwaltungsratssitzungen mit am Tisch sitzt, versteckt er sich wie so oft bei Unannehmlichkeiten hinter dem Argument, das Luks sei rechtlich selbstständig.

Zwar stammen die Fleischprodukte am Luks schon jetzt mehrheitlich aus der Schweiz. Abgesehen davon, dass tierische Produkte und klimabewusste Ernährung nur schwer miteinander vereinbar sind, ist das richtig so. Dennoch müsste der regionale Aspekt noch stärker gefördert werden – gerade beim Schweinefleisch ist man im Säulikanton Luzern direkt an der Quelle.

Und wo sich keine nationale Alternative finden lässt, soll darauf verzichtet werden. Es wird sich niemand beschweren, wenn Lamm auf dem Menüplan fehlt. Noch weniger, wenn es mit Antibiotika erzeugt worden ist – dass dieses ausgerechnet im Spital aufgetischt wird, ist ohnehin absurd. Was nicht geht: unnötig lange Transportwege mit tieferen Kosten zu rechtfertigen. Nachhaltigkeit hat ihren Preis und darf nicht zur hohlen Phrase verkommen.