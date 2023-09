Europäische Tage des Denkmals An diesen sieben Orten im Kanton Luzern lässt sich im September unser Kulturerbe erleben Die Europäischen Denkmaltage locken wieder in die Zentralschweiz. Es können verschiedene Denkmälern besichtigt und erlebt werden. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher im Kanton Luzern.

Am Wochenende des 9. und 10. September finden die Europäischen Tage des Denkmals statt. Das diesjährige Motto lautet Nachhaltigkeit, wie einer Medienmitteilung des Kantons Luzern zu entnehmen ist. Im Mittelpunkt stehe die Frage, wie es gelingt, das Kulturerbe zu erhalten und dabei sorgsam mit den Ressourcen umzugehen: Ganz im Sinne von reparieren statt wegwerfen, wiederverwenden statt vernichten und umnutzen statt zerstören.

Im Kanton Luzern führt die kantonale Denkmalpflege ebenfalls Veranstaltungen an sieben Orten durch.

An den Denkmaltagen biete sich die Möglichkeit, an zahlreichen Führungen und weiteren Veranstaltungen aktuelle Restaurierungs- und Umbauprojekte zu besichtigen. So werde in Sursee und Beromünster gleich an mehreren Beispielen gezeigt, wie Altstadthäuser über die Jahrhunderte hinweg den veränderten Bedürfnissen angepasst wurden und werden. In Beromünster könne auch die laufende Restaurierung des Krusenschlosses besichtigt werden. Der ehemals pröpstliche Landsitz von 1786 werde nach einem langen Dornröschenschlaf wieder wachgeküsst. Ein weiteres Beispiel sei die Alte Ziegelei in Kriens, ein bereits 1925 zu Wohnzwecken umgenutzter Industriebau, der heute unter dem Erhalt seiner Tragstruktur den neuen (Wohn-)Anforderungen angepasst wird.

Die Denkmaltage präsentieren sich dieses Jahr in einem neuen Erscheinungsbild. Auf der Webplattform www.kulturerbe-entdecken.chkönnen Besucherinnen und Besucher ihr persönliches Programm zusammenstellen. Zudem haben Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug eine gemeinsame Programmbroschüre herausgegeben, die den Weg zu über 40 Veranstaltungen in der Zentralschweiz weist.

Koordiniert werden die Tage des Denkmals in der Schweiz durch die Nationale Informationsstelle zum Kulturerbe. Die Fachstellen für Denkmalpflege und Archäologie der Kantone sowie weitere Partner organisieren und setzen das regionale Programm um. (stg)

Hier finden Sie das Programm im Detail:

