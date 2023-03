Fachkräftemangel Befragung zeigt: Verhaltensauffällige Kinder belasten Luzerner Lehrpersonen am meisten Der Kanton Luzern hat die Situation der Lehrpersonen analysiert. In der Befragung kritisieren sie unter anderem den Lohn und die Arbeitsbedingungen. Eine Arbeitsgruppe wird nun Massnahmen erarbeiten.

Der Fachkräftemangel in der Schweiz ist derzeit eine grosse Herausforderung – auch im Bildungswesen. Stellen können nicht besetzt werden, die hohe Arbeitsbelastung setzt den Lehrpersonen zu, Gemeinden müssen auf Notlösungen zurückgreifen. Die kantonale Dienststelle Volksschulbildung (DVS) hat daher eine Befragung zur aktuellen Situation durchgeführt, an der 3000 Luzerner Lehrpersonen und weitere Personen vom Schuldienst teilgenommen haben. Die Resultate liegen nun vor.

Wie es in einer Mitteilung heisst, sind die steigenden Schülerzahlen, die hohe Anzahl Pensionierungen bei den Lehrpersonen sowie der grosse Anteil von Teilzeitpensen die grössten Treiber für den Fachkräftemangel im Lehrberuf. Regierungsrat Marcel Schwerzmann wird folgendermassen zitiert: «Es ist wichtig und richtig, dass wir das Thema fundiert angehen. Die Resultate der Befragung sowie erste abgeleitete Massnahmen sind ein erster Schritt.»

Erste Massnahmen seitens der Dienststelle und der PH Luzern sind beispielsweise ein neues Stellenportal, Angebote für die Berufseinführung oder für Lehrpersonen, die nach einer Berufspause wieder in den Lehrberuf einsteigen möchten. Kurzfristige Massnahmen werden auf das Schuljahr 2023/24 umgesetzt, mittel- bis langfristige Massnahmen per 2024. In den kommenden Wochen werden zudem verschiedene Werbe- und Imagemassnahmen lanciert, heisst es weiter.

Lehrpersonen schätzen die Jobsicherheit

Die Ergebnisse der Befragung brachten durchaus auch positive Aspekte zutage. So ist den Lehrpersonen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wichtig und gefällt ihnen. Sie schätzen die flexible Arbeitsgestaltung sowie die Zusammenarbeit im Team. Weiter finden sie am Lehrberuf die Flexibilität bezüglich Arbeitspensum und Einteilung der Arbeitszeiten sowie die Jobsicherheit attraktiv.

Doch danach folgt eine ganze Palette an negativen Äusserungen. Viele Lehrpersonen bemängeln die gesellschaftliche Wertschätzung und die fehlenden beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Kritik äussern sie auch in Bezug auf den Lohn und die Lohnperspektive im Besonderen.

Die grösste Belastung stellt der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern dar. Lehrpersonen, die ihre Ausbildung an einer Pädagogischen Hochschule abschlossen, wünschen sich rückblickend eine bessere Vorbereitung auf solche Situationen sowie auf die Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten. Das Gefühl, für alle Aufgaben als Lehrperson zu wenig Zeit zu haben, stellt nach dem Umgang mit verhaltensauffälligen Lernenden einen weiteren Belastungsfaktor dar. Als sehr anspruchsvoll erleben sie den Umgang mit den Erziehungsberechtigten.

Aufgrund der Ergebnisse aus der Befragung hat die Dienststelle Volksschulbildung für die Erarbeitung von weiteren Massnahmen eine breit abgestützte Arbeitsgruppe eingesetzt. Darin arbeiten Vertretungen der Dienststelle Volksschulbildung, der Pädagogischen Hochschule Luzern, des Schulleiterinnen- und Schulleiterverbands (VSLLU), des Lehrerinnen- und Lehrerverband (LLV), der Verbände der Bildungskommissionen (VBLU) und der Luzerner Gemeinden (VLG) sowie regionale Vertretungen der Schulleitungen mit.

