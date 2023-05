Fan-Züge SBB blocken ab: FCL-Fans müssen ohne Extrazug ins Wallis reisen Fans des FC Luzern müssen am nächsten Donnerstag auf einen Extrazug ins Wallis verzichten. Anhänger des FC St. Gallen wollten ihnen helfen, doch die SBB machen nicht mit.

Wenn der FC Luzern am Donnerstag in Sion spielt, können die Fans nicht mit einem Extrazug der SBB anreisen. Wegen «Kapazitätsengpässen» steht kein Fan-Zug zur Verfügung. Das ist in diesem Fall besonders mühsam, denn gemäss Fahrplan ist es für die Luzerner Anhänger nicht möglich, nach Spielschluss mit dem Zug zurück in die Innerschweiz zu fahren.

Hilfe bekamen die FCL-Fans von unerwarteter Seite – von den Anhängern des FC St. Gallen. Denn diese können für die relativ kurze Strecke nach Zürich in einen Extrazug steigen. Die St.Galler machten deshalb ein Tauschangebot: Die Luzerner Fans sollten «ihren» Fan-Zug nutzen können.

SBB: «Fanzug aus St. Gallen fährt trotzdem»

Doch die SBB machen nicht mit, wie «PilatusToday» berichtet. Man nehme zur Kenntnis, dass die St.Galler auf den Extrazug verzichten. Trotzdem: «Der Fanzug von St. Gallen nach Zürich verkehr wie geplant», erklärt ein Sprecher. Weiter wollte er sich nicht dazu äussern. Die Fanorganisation sei frühzeitig informiert und gebeten worden, alternative Reisemöglichkeiten zu organisieren. Das habe sie auch getan, so der Sprecher weiter.

Beim FC Luzern ist man enttäuscht. Präsident Stefan Wolf sagt: «Die verschiedenen betroffenen Kurven wollten sich gemeinsam mit der SBB aktiv an einer praktikablen Lösungsfindung beteiligen, stiessen mit ihrem Anliegen aber nicht auf offene Ohren.» Deutliche Worte wählt der Zusammenschluss der FCL-Fans, die Unabhängige Szene Luzern (USL): «Wir möchten ausdrücklich klarstellen, dass wir für diese destruktive Haltung seitens der SBB null Verständnis aufbringen können.»

Fünf Auswärtsspiele gleichzeitig sind zu viel

Das Fehlen von Extrazügen begründen die SBB mit Kapazitätsengpässen. «Normalerweise finden in der Super League nicht fünf Spiele gleichzeitig statt, bei welchen alle Auswärtsmannschaften einen oder mehrere Fanzüge für ihre Fans benötigen.» An diesem Donnerstag treten ausgerechnet jene Clubs mit den meisten Fans auswärts an.

«Da der Bedarf an Fan-Wagen dadurch deutlich höher ist als üblich und zusätzlich aufgrund des Pfingstverkehrs ein erhöhtes Reiseaufkommen erwartet wird, können die SBB nicht für alle Vereine Fanzüge zur Verfügung stellen», heisst es bei der Bahn weiter. Aber gerade weil fünf grosse Fankurven an diesem Tag auswärts unterwegs sind, werden diese «sicherlich im Regelverkehr der SBB zu spüren sein», sagt FCL-Präsident Stefan Wolf.

Wo die Fan-Züge eingesetzt werden, hängt gemäss SBB vom Gesetz ab. Sie kämen auf Strecken mit Regelangebot zum Einsatz, wo demnach eine Transportpflicht bestehe. Diese Transportpflicht gibt es beispielsweise nicht nach Spielschluss in Sion zurück nach Luzern. (red/cgl)