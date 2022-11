Fantasy-Messe Tschüss Wikon – die nächste Minicon findet in der Messe Luzern statt Nachdem die erste Ausgabe der Minicon in Wikon stattfand, wird nun der neue Veranstaltungsort bekannt gegeben. Da dringend mehr Platz benötigt wird, entschied man sich für die Messe Luzern.

Ende Oktober fand in Wikon die Minicon an. Nun wurde eine Lösung für das Platzproblem gefunden. Bild: Patrick Hürlimann (Wikon, 29. Oktober 2022)

Seit Wikon von Fantasy-Gestalten und Fans bevölkert wurde, ist es bereits wieder eine Weile her. Ende Oktober fand dort in der Mehrzweckanlage der Wikoner Schule die Minicon statt. Nun geben die Veranstaltenden bekannt, neue Räumlichkeiten für die nächste Ausgabe am 17. und 18. Juni 2023 gefunden zu haben. «Wir brauchen dringend mehr Platz», schreibt die Minicon in einer Mitteilung. Fündig wurden sie in der Halle 3 der Messe Luzern.

Der Flyer für die Veranstaltung in Luzern. Bild: PD

Die Veranstaltenden versprechen jedoch: «Wikon wird nicht einfach vergessen.» Aktuell werde mit der Gemeinde für weitere Events über mögliche freie Daten im Jahr 2023 gesprochen. (se)