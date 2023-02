Fasnacht Es regnet Banknoten: Das war der grosse Fasnachtsumzug in Reiden 23 Umzugsnummern boten am Freitag Witz, Charme und Abwechslung. Die grösste Gruppe war mit 100 Smileys am Start.

In Reiden ist man exakt: «Wir warten auf den Knall, dann legt die Guuggenmusig Schlömpf los», teilte der Umzugsspeaker den Zuschauerinnen und Zuschauern am Freitag kurz vor 14 Uhr mit. Bei Sonnenschein, angenehmen Temperaturen und mit aufkommenden Wind samt Konfettiwirbel war die Stimmung grossartig, bunt und fröhlich. Die Leute standen dreireihig beidseitig der Hauptstrasse entlang.

54 Bilder 54 Bilder Das Publikum kam in Scharen und war gut gelaunt. Dominik Wunderli (Reiden, 17. Februar 2023)

Der von der Fasnachtsgesellschaft Reiden, Langnau und Richenthal organisierte Umzug bewies viel Witz, Charme und Abwechslung. Wohl die lustigste Nummer bot die Sportgruppe Reiden, die einen überdimensionalen Bankomaten, den «Banco Esplosivo», mit sich führte. Einem Strassentheater gleich wurde dem Publikum vorgeführt, wie so eine Bankomatensprengung abläuft. «Dynamit» wurde entzündet und geschmissen – nach dem Knall folgte der grosse Banknotenregen.

Garstige Gartenzwerge mit blutigen Äxten

Charmant war der Einzug der exakt 100 Teilnehmenden mit einem riesigen Smiley-Gesicht. Hinter der grössten Umzugsnummer steckte die Spielgruppe Reiden, notabene mit 61 Kindern und 49 Erwachsenen. Der Jöö-Effekt war klar gegeben. Etwas weniger herzig, dafür umso gruseliger, zeigte sich die Gruppe Urisk Reiden, die das Motto «Gartenzwergen-Horror» umsetzte. Garstige Gartenzwerge mit blutigen Sägen und Äxten wirkten grossartig. Und auch die Gruppe s Dorf ab Reiden griff in die Horrorkiste. Sie liess einem hübschen Kinderkarussell eine Truppe Horrorclowns folgen, angelehnt an den Film «Es» von Stephen King.

Sieben Guuggenmusigen aus der Umgebung gaben dem Umzug den musikalischen Schmiss. Die vielen Kinder im und am Umzug hatten die Hände voller Naschereien und Konfetti. Khyra Müller, 9, aus Altishofen stand mit ihren Brüdern und dem Mami am Strassenrand. Ihr gefielen die Guuggenmusigen besonders gut, «weil die so cool spielen». Und von den Sujets? «Die Schlümpfe und die Horrorclowns waren schön. Aber weil ich als Steampunkerin verkleidet bin, haben mir die Hürnbachschnüüzer als Steampunks mit ihrem stinkenden Rauch am besten gefallen.»

Nach dem Umzug ging es für sie wie für die meisten Fasnächtler wohl auch noch nicht nach Hause. «Mein Omi ist an einem der Stände am Helfen, wir besuchen sie sicher und hören den Guuggenmusigen zu, die später noch spielen.»