Fasnacht Baustellen und zu wenig Teilnehmende – Zentralschweizer Umzüge stossen auf Probleme In drei Wochen ist die Fasnacht in der Zentralschweiz voll in Gange. Eine Fasnacht ganz ohne Einschränkungen und Sorgen. Könnte man meinen.

Video: Tele1

Die Zentralschweizer Fasnacht hat zu kämpfen: In Sarnen beispielsweise fehlt es nämlich an Leuten und in Allenwinden gibt es keinen Umzug wegen einer Baustelle. An beiden Orten macht man aber das Beste aus der Situation, wie PilatusToday berichtet. (red)