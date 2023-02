Fasnacht Burgschränzer Honeri: Bei ihnen wird auch gerne gesungen

7 Bilder 7 Bilder «Let's fetz im Internetz» lautete das Motto im Jahr 1999. Bild: PD

Name: Burgschränzer Honeri

Gründungsjahr: 1973

Mitglieder: 45

Durchschnittsalter: 22 Jahre

Sujet: 50 Johr königlich-blau

Spezielles: «Sid 1973 döfid mer zäme musiziere, ond das dömer ordentlich zelebriere. Drom nähmer au es paar Ehemaligi met, das wärdid rüüdig-goldigi Uftrett. Mer sorgid deför, dass königlichi Tön erklengid, ond freued eus, wenn er Zyt met eus verbrengid.»

Geschichtliches: Bei der Gründung ahnte man nicht, dass ein Verein so eine Begeisterung im Dorf auslösen kann. Die Traditionen werden über Generationen weitergelebt. So singen sie gerne ihr eigenes Lied: «Eines Abends in der Dämmerung, sah ich zwei Burgschränzer stehn’…». (fmü)