Neben der Säulizunft haben weitere Zünfte in diesem Jahr ein Jubiläum. Die Fröschenzunft Triengen beispielsweise kann 70 Jahre Zunftgeschichte feiern. Dazu organisieren sie einen Jubiläums-Fröschenball im Restaurant Rössli am 17. Februar. Ebenfalls 70 Jahre alt ist die Muggezunft Ettiswil. Die Törbelerzunft Uffikon feiert das 50-Jahr-Jubiläum. Am 11. Februar findet der Umzug und anschliessend der Zunftball in Uffikon statt. Die Höckelerzunft Neuenkirch wird 40 Jahre alt. Der Höckelerball findet am 11. Februar in Neuenkirch statt. (fmü)