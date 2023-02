Fasnacht Pfaffner Blächschränzer: Wenn aus Spass Ernst wird

7 Bilder 7 Bilder Mit dem Motto «Leo der Löwe» waren die Blächschränzer an der Fasnacht 1991. Bild: PD

Name: Pfaffner Blächschränzer

Gründungsjahr: 1973

Mitglieder: 33

Durchschnittsalter: 28 Jahre

Sujet: 50 Johr eis a de Chrone

Spezielles: Das 50-Jahr-Jubiläum starten die Blächschränzer am 11. Februar mit einem Einzug. Auf dem Party-Festgelände gibt es Lokale mit DJ, Tanzmusik und Essensständen – natürlich kommt der fetzige Sound der Guuggenmusigen nicht zu kurz.

Geschichtliches: Alles begann mit 10 Fasnächtlern, die zum Plausch in Pfaffnau an Maskenbällen und in Beizen vom Schmudo bis Güdisdienstag «Guuggenmusig» spielten. Die bunt zusammengewürfelte Gruppe verbreitete fasnächtliche Stimmung. 1973 gründeten sie den Verein. (fmü)