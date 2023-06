FDP-Vorstoss Luzerner Kantonsrat gewichtet politische Bildung an Schulen höher als Regierung Politische Bildung muss an den Luzerner Volksschulen ganz verbindlich umgesetzt werden. Der Kantonsrat erklärt ein Postulat der FDP entgegen dem Willen der Regierung als voll erheblich.

Der Luzerner Kantonsrat am ersten Tag der Juni-Session, als Judith Schmutz (Grüne, Rain) zur höchsten Luzernerin gewählt wurde. Bild: Dominik Wunderli (19. 6. 2023)

Politische Bildung ist ein Teil des im Kanton Luzern ab 2017 eingeführten Lehrplans 21 und wird in verschiedenen Fachbereichen vermittelt. Ein eigenes Fach sei aber «mittelfristig nicht zielführend», schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf ein Postulat der früheren FDP-Kantonsrätin Irene Keller aus Vitznau. Die Dienststelle für Volksschulbildung werde jedoch im Rahmen des Entwicklungsvorhabens «Schulen für alle» einen Baustein «politische Bildung» entwickeln und den Schulen zur Verfügung stellen.

Irene Keller forderte in ihrem Vorstoss die Regierung auf, zu prüfen, mit welchen verbindlichen Zielen, Grundsätzen und Vorgaben Kinder und Jugendliche in der gesamten Volksschule fundiert politisch gebildet werden. Das muss die Regierung nun tun. Grund ist die am Montagmorgen mit 55 zu 52 Stimmen knapp ausgefallene Zustimmung des Kantonsrats zum Vorstoss von Keller. Die Regierung beantragte, das Postulat bloss teilweise erheblich zu erklären. Das sahen Mitte und SVP gleich, nicht aber FDP, SP, Grüne und Grünliberale.

«An Schulen zu wenig verbindlich umgesetzt»

Mächtig ins Zeug für die volle Erheblicherklärung legte sich beispielsweise Gaudenz Zemp. Der FDP-Parlamentarier aus St. Niklausen sagte, politische Bildung sei ein Pflichtstoff und müsse ein fester Teil an den Volksschulen sein. Ebenso stark weibelte die Grüne Rahel Estermann für den Vorstoss von Irene Keller. «Politische Bildung wird an den Schulen derzeit zu wenig verbindlich umgesetzt», sagte die Stadtluzerner Politikerin. Keller gebühre grosser Dank für ihre hartnäckige Bewirtschaftung des Themas.

Simon Howald (GLP, Luzern) erklärte, der Umfang der Vermittlung von politischer Bildung sei «sehr stark abhängig vom Engagement der Lehrpersonen. Es braucht nun ein Controlling.» Für die vollständige Überweisung plädierte auch Samuel Zbinden (Grüne, Sursee), nicht aber die Sprechenden von SVP und Mitte, Bernhard Steiner aus Entlebuch und Gabriela Schnider-Schnider aus Schüpfheim.

Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann bezeichnete politische Bildung als etwas Wichtiges, sie sei ja auch im Lehrplan 21 eingebettet. Die Vermittlung liege jedoch in der Verantwortung der Schulleitungen, welche die Lehrpersonen überprüfen würden. Der parteilose und Ende Monat abtretende Regierungsrat appellierte deshalb ans Parlament: «Vertrauen sie den Lehrpersonen und Schulleitungen.»

Sein Aufruf fand knapp kein Gehör. In der zweiten Abstimmung, als es um die Erheblicherklärung oder Ablehnung des Postulats ging, war das Resultat mit 66 zu 41 Stimmen dann klarer.