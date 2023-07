Feldmusik Luzern und Lucerne Marching Band spielen am Basel Tattoo

Es wird wieder getrommelt, gesungen und marschiert in Basel: Am Freitagabend hat in der Kaserne das zweitgrösste Militärmusik-Festivals der Welt gestartet. Über 1000 Mitwirkende aus verschiedensten Formationen und Ländern präsentieren ihre Choreografien, Blasmusik- und Dudelsackklänge. Das erste Mal dabei: die Feldmusik Luzern und Lucerne Marching Band.