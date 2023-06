Feministischer Streik Keine Angst vor dem F-Wort Die Umbenennung des Frauenstreiks in Feministischer Streik löst Kritik aus. Das ist unverständlich. Der Feminismus hat zu Unrecht einen schlechten Ruf. Livia Fischer Drucken Teilen

Die Bereitschaft, am Frauenstreik teilzunehmen, schwindet. Das liegt unter anderem daran, dass das Thema für viele weniger präsent ist als noch 2019. Neue Forderungen werden von den Bürgerlichen aber auch als zu links wahrgenommen. Dies ist bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehbar – Mindestlöhne oder verkürzte Arbeitszeiten stehen tatsächlich auf der Agenda der SP.

Es ist offensichtlich, dass der Inhalt der Streitpunkt ist. Trotzdem wird auch die Namensänderung von Frauenstreik zu Feministischer Streik bemängelt. Die Kritik ist absurd. Der Feminismus muss endlich als das wahrgenommen werden, was er ist: Nicht per se als etwas Linkes, sondern als eine Bewegung für die Gleichstellung aller Menschen. Und dieser simple Wunsch nach Gleichberechtigung ist ja genau das, was über Parteigrenzen hinweg eigentlich vereint.

Ohne Feministinnen, die seit dem 18. Jahrhundert für gleiche Rechte kämpfen, dürften Frauen heute weder wählen noch das arbeiten, was sie wollen. Der Kampf ist aber noch nicht zu Ende. Um ihn zu gewinnen, braucht's alle, auch die Männer. Es macht Sinn, sie mit der Umbenennung vermehrt ins Boot zu holen und noch mehr Aufmerksamkeit für das wichtige Thema zu erlangen. Und schliesslich profitieren vom Feminismus alle, Stichwort toxische Männlichkeit oder längerer Vaterschaftsurlaub. In welcher Form sie den Kampf für die Gleichheit der Geschlechter führen wollen, dürfen alle selbst entscheiden – bitte aber ohne den Feminismus zu verteufeln.