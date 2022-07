Festivalsommer Im Luzerner Hinterland findet das erste Harddance-Festival der Schweiz statt – mit internationalen Acts Harddance-Partys sind keine Neuheit in der Schweizer Partyszene. Doch ein mehrtägiges Open-Air-Festival, das diesem Musik-Genre gewidmet ist, gab’s noch nie. In Ohmstal kommt's nun zur Premiere.

Elektro-Fans an einer Technoparty in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Mai 2022)

Mit dem Relevatez-Festival findet ein Event statt, welches man in dieser Art nur vom Ausland kennt. Am Wochenende vom 5. bis 7. August werden Harddance- und Technobeats über Ohmstal wummern.

«Unser Festival ist für die Techno- wie auch Harddance-Community», erzählt der Sprecher des Relevatez-Festivals Christian Müller.

«Das ‹Relevatez› soll ein Hauch der Stimmung und Atmosphäre der weltberühmten Elektro-Festivals wie Defqon.1 und Tomorrowland rüberbringen.»

Was ist Harddance? Harddance ist der Oberbegriff für alle Genres der elektronischen Tanzmusik. Unter diese Bezeichnung fallen Genres wie Hard House, Hard Trance, Hard Techno, Hardstyle und Hardcore. Die Songs dieser Genres bewegen sich in der Regel zwischen 150 und 230 BPM («Schläge pro Minute»).

Rund 5000 Elektro-Fans werden nach Ohmstal strömen

Doch was hat ein solches Festival im Luzerner Hinterland zu suchen? Müller kennt die Antwort: «Die Gründe waren relativ einfach. Im Organisationskomitee haben einige Bekannte, die in diesem Gebiet wohnen. So sind wir auf Ohmstal gekommen.» Die Ortschaft in der Gemeinde Schötz biete viel Platz und «man ist unter sich».

Ganz alleine sind die rund 5000 Gäste wohl nicht in Ohmstal. Deswegen haben Müller und sein Team die Ortschaft und besonders die naheliegenden Nachbarinnen und Nachbarn über das Event informiert und intensive Gespräche geführt. «So garantieren wir einen Platz für ausgelassenes Feiern.»

Das rund 8000 Quadratmeter grosse Festivalgelände erreichen die Elektromusik-Fans mit dem Auto oder Shuttlebus, welcher die Gäste ab Nebikon nach Ohmstal bringt. Übernachtungsmöglichkeit bietet der Campingplatz auf dem Festivalgelände. Müller sagt: «So geniessen unsere Gäste das ultimative Festivalerlebnis.» Falls jemand nicht so Camping-affin sei, könne man das Relevatez-Festival auch mit Tagestickets erleben.

Infos zum Relevatez Hardstyle Festival - 5.–7. August 2022

- 6143 Ohmstal, Kanton Luzern

- Parkplätze und Shuttlebusse werden angeboten

- Hier geht es zum Ticketverkauf

- Mehr Infos unter relevatez.com

«Ich freue mich bereits jetzt auf diesen magischen Moment»

Das Wichtigste an jedem Festival ist jedoch das Line-up. Auch diesbezüglich kann das «Relevatez» vieles bieten. Nebst weltberühmten DJs und Musikern wie Headhunterz und Jebroer aus der Niederlande und dem Belgier Coone, legen auch Lokalmatadoren wie Raveision und Ghostriderz auf. Das Buchen von Künstlerinnen und Künstlern sei eine der grössten Herausforderungen gewesen, erzählt Müller.

«Der internationale Markt schläft nicht – seit 2022 ist weltweit wieder Festivalsommer angesagt.»

Nach viel Organisation und Bewältigung von Herausforderungen freut sich Müller auf «diesen einen magischen Moment». Der magische Moment wird passieren, wenn «ich auf der Bühne stehe und die tausend glücklichen Gesichter sehen kann».

Die glücklichen Gesichter möchte das Relevatez-Team auch noch in Zukunft zu sehen bekommen. Müller sagt: «Das Festival soll langfristig bestehen bleiben. Wir wollen stetig mit der Zeit gehen und uns weiterentwickeln, sodass unser Festival eine Bereicherung für die Elektromusik-Branche wird und bleibt.»

Was genau die Elektro-Fans am ersten Relevatez-Festival erwartet und was ihnen wohl ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird, bleibt natürlich geheim – «Überraschungseffekte sind geplant, die Gäste dürfen gespannt sein».