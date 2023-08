Festlichkeiten Hackbrettspieler Nicolas Senn kommt vorbei: Die Pfarrkirche Ettiswil feiert ihr 250-Jahre-Jubiläum Der Ettiswiler Kirchenrat hat für kommenden Sonntag diverse Programmpunkte geplant. Auch die Geschichte der Kirche wurde zusammengefasst.

Die Pfarrkirche Ettiswil befindet sich im Dorfzentrum. Bild: Bernhard Hauenstein

Kirchweihfest – die meisten Leute kennen das Wort unter dem Namen «Kilbi». Diese findet in Ettiswil am kommenden Wochenende statt – der Anlass bietet sich perfekt an, um auch gerade das 250-Jahr-Jubiläum der Kirche Maria Himmelfahrt und Stefan in Ettiswil zu feiern. So sind am Sonntag, 27. August diverse Festlichkeiten im Dorf garantiert.

Nicolas Senn. Bild: zvg

Das Programm, das der Kirchenrat zusammengestellt hat, sieht Folgendes vor: Um 9.30 Uhr startet der Festgottesdienst mit musikalischer Begleitung durch den Chor Alla Breve, anschliessend gibt es einen Apéro riche. Um 14 und um 15 Uhr gibt es Führungen durch die Kirche mit der Möglichkeit, den Kirchturm zu begehen. Um 17 Uhr tritt der bekannte Appenzeller Hackbrettspieler Nicolas Senn am Jubiläumskonzert auf – der Eintritt ist frei. Anschliessend gibt es für die Konzertbesuchenden die Möglichkeit zur Verpflegung an der Kilbi.

Kirchenratspräsident Peter Ziswiler freut sich auf den Sonntag. «Der Höhepunkt ist sicher das Konzert mit Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn», sagt er. Das Jubiläum bedeutet ihm persönlich viel: «Unsere wunderschöne Kirche hat es verdient, für einen Tag im Mittelpunkt zu stehen. Es ist eindrücklich zu sehen, dass die Kirche noch genau so aussieht wie vor 250 Jahren.»

Geschichte wurde in einem Kirchenführer gesammelt

Damals, im Jahr 1773, wurde sie durch den päpstlichen Nuntius geweiht. Eine erste Renovation stand genau 100 Jahre später an. Dabei erlitt die Kirche starke künstlerische Verluste durch Übermalung aller Fresken und Entfernung der barocken Altarbilder. 1956 bis 1957 erfolgte eine umfassende Restaurierung. Fresken, Stuck der Altäre und Plastiken wurden durch Fachleute soweit als möglich in den ursprünglichen Zustand versetzt. In den Jahren 2017 und 2018 wurde eine Aussenrenovation vorgenommen.

Die Geschichte der Ettiswiler Kirche ist im eigens für das Jubiläum erstellten 52-seitigen Kirchenführer nachzulesen. Dieser wird am Sonntagvormittag präsentiert und abgegeben. Auch Kurzbeiträge zur Sakramentskapelle, zur Kapelle Schloss Wyher und zur Kapelle St. Blasius sind darin zu finden.

Peter Ziswiler weist darauf hin, dass die Kirche noch heute einen hohen Stellenwert in der Gemeinde habe – nur schon, weil sie mit ihrer Grösse das Dorfbild präge: «Ihre erhabene Ausstrahlung mitten im Dorf nach aussen ist gewaltig.» Ausserdem sei sie für viele Menschen ein Ort der Ruhe und Besinnung. «In der Kirche gibt es viele unvergessliche Familien- und Gesellschaftsanlässe. Sie bringt die Bevölkerung zusammen.»