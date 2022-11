Erfahrungsbericht Vor den Zwischenwahlen sind die USA zerrissener denn je – das zeigt sich besonders im Alltagsleben

Die Menschen in den USA leben aneinander vorbei. Das erfuhr unser Korrespondent selbst an Halloween. Über das Leben in einer Blase, in der das Verständnis für Andersdenkende verloren gegangen ist. Und über die Politik in einem Land, in dem das Wort «Bürgerkrieg» immer öfter fällt.