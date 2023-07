Finanzen Fehlende SNB-Millionen – und trotzdem rechnet die Luzerner Regierung mit Überschuss Die Luzerner Firmen liefern im laufenden Jahr ausgesprochen hohe Steuererträge ab. Deshalb kann der Kanton den Vollausfall der Nationalbankgelder verkraften.

Im Finanzdepartement des Kantons Luzern an der Bahnhofstrasse herrscht dank hoher Steuereinnahmen Zuversicht. Bild: Dominik Wunderli (19. 1. 2022)

Die Luzerner Regierung rechnet im Ende Sommer 2022 verabschiedeten Budget für das laufende Jahr mit einem Überschuss von 14,2 Millionen Franken. Darin enthalten sind Einnahmen von 160 Millionen Franken aus dem Gewinn der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Seit Anfang Jahr ist jedoch klar: Die SNB wird heuer und wohl auch die kommenden Jahre keine Gelder an die Kantone ausschütten. Dennoch dürfte die Rechnung des Kantons Luzern für 2023 mit einem Überschuss von mehr als 40 Millionen Franken abschliessen.

Laut der am Montag präsentierten ersten Hochrechnung ist das Plus vor allem auf deutlich höhere Steuererträge der Firmen zurückzuführen. Sie liefern fast 100 Millionen Franken mehr ab als die im Voranschlag eingetragenen 167 Millionen. Zusammen mit den Anteilen an der direkten Bundessteuer und den Zusatzeinnahmen bei den natürlichen Personen wird der Vollausfall der SNB-Ausschüttung um fast 50 Millionen Franken überkompensiert, rechnet Finanzdirektor Reto Wyss in der Mitteilung an die Medien vor.

Firmensteuern sollen weiter sprudeln

Es gibt allerdings auch Aufgabenbereiche, in denen es zu Mehrausgaben kommt. So werden für die Bildung fast 30 Millionen Franken mehr gebraucht als geplant. Grund sind Zusatzkosten für die Bewältigung der Ukrainekrise sowie höhere Beiträge für die Musik- und Sonderschulen.

Laut dem im Communiqué zitierten Reto Wyss sind die Zukunftsaussichten rosig, denn die Unternehmenssteuern sollen auch in den kommenden Jahren sprudeln: «Wir dürfen davon ausgehen, dass die positive Entwicklung anhalten wird.» Das zeige erneut, wie gut die Finanz- und Steuerstrategie funktioniere. Schon in den letzten Jahren konnte Mitte-Regierungsrat Wyss sehr hohe Überschüsse präsentieren: 2020, 2021 und 2022 lagen sie jeweils bei über 200 Millionen Franken.

Gemäss dem geltenden Aufgaben- und Finanzplan soll sich dies ändern. Ab 2024 sind Defizite in der Höhe von 32 bis 70 Millionen Franken vorgesehen. Das Planwerk wird derzeit allerdings überarbeitet und Ende August präsentiert. Im September folgt dann die zweite Hochrechnung für das laufende Jahr.