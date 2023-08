Finanzen Luzerner Regierung warnt: Projekte müssen wegen Geldsorgen verschoben werden Obwohl die Steuern sprudeln, muss der Kanton Luzern den Gürtel enger schnallen. Grund sind laut der Regierung vor allem steigende Ausgaben für Schulkinder und Lernende.

Die Luzerner Regierung mit Armin Hartmann, Reto Wyss, Fabian Peter, Michaela Tschuor und Ylfete Fanaj (von links) muss Projekte verschieben. Welche, ist offen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 29. 8. 2023)

Die letzten drei Rechnungen des Kantons Luzern schlossen jeweils mit einem Überschuss von mehr als 200 Millionen Franken ab. Damit ist nun Schluss: Die Regierung rechnet in ihrem neuen Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für die Jahre 2024 bis 2026 mit Defiziten. Nur 2027 soll ein vergleichsweise kleines Plus von knapp 50 Millionen Franken erzielt werden (siehe Grafik). Dieses positive Ergebnis gleicht die Defizite von zwei der drei Vorjahre bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 1,6 Einheiten in etwa aus.

Damit erfüllt die Regierung einen Auftrag des Kantonsrats, der den letzten AFP Ende Oktober 2022 zurückwies. Dies mit der Vorgabe, die Voranschläge der kommenden Jahre seien ausgeglichen zu gestalten. Kritisiert wurden aber nicht nur die Fehlbeträge, sondern auch die Budgetierung von jährlich 160 Millionen Franken von der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Auch darauf geht die Regierung ein – und verzichtet «infolge der jüngsten Verluste der SNB» auf die Budgetierung dieser Gelder, wie es in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Mitteilung heisst.

Höhere Steuererträge – «insbesondere von Firmen»

Trotz fehlender SNB-Millionen ortet die Regierung auf der Einnahmenseite keine Probleme. Sie geht nämlich von «weiterhin steigenden Steuererträgen, insbesondere von Firmen», aus. Dazu würden sich «signifikant höhere Anteile an der direkten Bundessteuer abzeichnen». Zu beachten sei jedoch, dass die Volatilität zunehme.

Die Defizite von 2024 bis 2026 führt die Exekutive denn auch auf Mehrausgaben zurück. Besonders stark ins Gewicht fallen würden höhere Aufwände bei der Volksschulbildung sowie der Berufs- und Weiterbildung, denn mehr Schulkinder und Lehrlinge hätten einen Anstieg der Lehrpersonen zur Folge. Auch in den Bereichen Gesundheit und soziale Sicherheit sollen die Ausgaben steigen, allerdings weniger stark als im letzten AFP ausgewiesen.

Stellen sollen massiv ausgebaut werden

Insgesamt rechnet die Regierung im Vergleich zum letztjährigen Planwerk mit durchschnittlich 232 Vollzeitstellen mehr pro Jahr. Für das laufende Jahr gab die Exekutive im zurückgewiesenen AFP für die Kernverwaltung 4950 Stellen an und prognostizierte bis 2026 eine Steigerung um weitere rund 100 Stellen.

Ein Wachstum, das den Kantonsrat im letzten Oktober ebenfalls zur Rückweisung des AFP bewog. Der damalige SVP-Parlamentarier und heutige Bildungsdirektor Armin Hartmann etwa sagte: «Ein derartiges Stellenwachstum gab es noch nie, es ist unglaublich.» Auch FDP-Sprecher Patrick Hauser kritisierte den Stellenausbau explizit.

Priorisierung laut Regierung «mehr denn je nötig»

Höhere Einnahmen, aber noch stärker steigende Ausgaben: Das kann sich Luzern künftig nicht leisten, findet die Regierung. Finanzdirektor Reto Wyss wird im Communiqué deshalb so zitiert: «Die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben muss zwingend erreicht werden, Sonst können wir auf weite Sicht das stetige Leistungswachstum mit den Einnahmen nicht mehr stemmen.»

Die Priorisierung von Projekten sei deshalb «mehr denn je nötig, um langfristig wieder ausgewogene Planjahre vorzuweisen». Konkret heisst dies für die Regierung, dass nicht alle Vorhaben wie geplant umgesetzt werden können. Derzeit würden die Prioritäten definiert.

Der Kantonsrat berät das Budget für 2024 und den AFP bis 2027 in der übernächsten Session, die am 23. Oktober beginnt.

+++Folgt mehr+++