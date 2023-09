Finanzen Wegen höherer Bildungskosten: Nachtragskredit des Kantons Luzern beträgt fast 40 Millionen Franken Höhere Stromkosten, steigende Schülerzahlen und Personalaufstockungen zwingen den Kanton Luzern zu happigen Nachtragskrediten. Deutlich mehr als in den Vorjahren.

Die von der Regierung beantragten Nachtragskredite für das Jahr 2023 sind doppelt so hoch wie in den Jahren vor Corona. Das schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. So wurden im vergangenen Jahr etwa nachträgliche Kredite im Umfang von 23,5 Millionen Franken gesprochen.

Insgesamt sieben Nachtragskredite in der Höhe von 38,9 Millionen Franken beantragt der Regierungsrat zum Voranschlag 2023, das in den Bereichen Bildung, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Gesundheit, Kultur, Sport und Freizeit, sowie Kirche. Der grösste Teil der Kosten, rund 34 Millionen Franken, werden gemäss Mitteilung der Staatskanzlei im Bereich Volksschulbildung fällig. «Mitunter führt die Bewältigung der Ukraine-Krise zu Mehrkosten. Ebenso waren Nachzahlungen auf die Beiträge an die Musikschulen notwendig.» Auch im Bereich der Sonderschule sowie in der Berufs- und Weiterbildung seien die Kosten gestiegen, unter anderem wegen der zunehmenden Zahl an Lernenden.

Weitere Nachtragskredite betreffen die Bereiche polizeiliche Leistungen (rund 2,7 Millionen Franken), Militär, Zivilschutz und Justizvollzug (rund 1,2 Millionen Franken) sowie Strommehrkosten (rund 9,7 Millionen Franken). Die gestiegenen Strompreise hätten in verschiedenen Bereichen, darunter Bildung und Kultur, für die Mehrkosten gesorgt, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Bereich polizeiliche Leistungen sei der Nachtragskredit vor allem auf die Personalaufstockung zurückzuführen, im Justizvollzug stiegen sowohl die Anzahl Kostengeldtage im Massnahmen- und im Strafvollzug als auch die Kosten pro Tag im Massnahmenvollzug an.

Die beantragten Nachtragskredite von 38,9 Millionen Franken entsprechen rund 1,1 Prozent des im Voranschlag 2023 beschlossenen betrieblichen Aufwandes von rund 3,5 Milliarden Franken. Der Regierungsrat sei bestrebt, die Summe der Nachtragskredite in Zukunft wieder auf das frühere Niveau zu bringen. Dem Kantonsrat wird die Botschaft zu den Nachtragskrediten in der Oktobersession 2023 vorgelegt. (mha)