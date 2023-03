Finanzpolitik Luzerner Kantonsrat will eine flexiblere Schuldenbremse Der Kanton Luzern erhält heuer kein Geld von der Schweizerischen Nationalbank – und wohl auch künftig weniger als bis jetzt. Nun reagiert der Kantonsrat und passt die Schuldenbremse an.

Die Schweizerische Nationalbank schüttet heuer kein Geld an die Kantone aus. Bild: Anthony Anex/Keystone

160 Millionen Franken in diesem Jahr, 192 Millionen im vergangenen: So lauten die beiden letzten Einträge auf der Ertragsseite des Kontos, auf dem der Kanton Luzern Mittel von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verbucht. Während die eingestellten Millionen 2022 wie erwartet sprudelten, wird das veranschlagte Manna der SNB heuer ausbleiben. Damit wird aus dem budgetierten Miniplus von 14,2 Millionen ein Loch von fast 150 Millionen Franken.

Weil die Rechnung des Kantons im vergangenen Jahr mit einem Überschuss von mehr als 200 Millionen Franken überaus erfreulich abgeschlossen hat, ist der Ausfall der SNB-Millionen kurzfristig verkraftbar. Künftig rechnet Finanzdirektor Reto Wyss jedoch mit Defiziten – obwohl er bis 2026 jährlich mit 160 Millionen Franken von der SNB ausgeht. Damit würde die restriktive Schuldenbremse verletzt. Deshalb hat die Regierung im letzten Jahr reagiert und eine Änderung des Gesetzes über die Steuerung der Finanzen und Leistungen in die Vernehmlassung geschickt. Dies mit dem Ziel, die Reaktionszeit auf SNB-Ausfälle zu verlängern.

Lockerung ist SP, Grüne und GLP eine Notlösung

Die Vorschläge der Regierung, bezeichnet auch als Lex Schuldenbremse, kamen bei den Parteien in der Vernehmlassung mehrheitlich gut an. Am Montag nun debattierte der Kantonsrat über die Lex SNB. Nach der etwa einstündigen Debatte befürwortete das Parlament die Lockerung der Schuldenbremse ohne Gegenstimme.

Vorbehaltlos hinter der Vorlage der Regierung standen Mitte, SVP und FDP, ebenso die von Vroni Thalmann (SVP, Flühli) präsidierte Planungs- und Finanzkommission. «Im Grundsatz» ebenfalls für eine Lockerung plädierte SP-Sprecher Michael Ledergerber. Der Stadtluzerner hätte sich aber eine weitergehende Lockerung und damit eine offenere Schuldenbremse gewünscht – das sei «weitsichtig». In die gleiche Richtung zielte Grüne-Sprecher Fabrizio Misticoni (Sursee). Die Anpassung sei «notwendig, aber nicht eine definitiv zufriedenstellende Lösung». Von einer «Notlösung» sprach auch Riccarda Schaller von der GLP.

Finanzdirektor Reto Wyss bezeichnete die Beratung als erfreulich. Zweifel hegte er an der Aussage der SP, eine offenere Schuldenbremse sei weitsichtig. «Das ist eine Frage der politischen Beurteilung.» Das Parlament stützte die Regierung in dieser Frage und lehnte einen Antrag der SP auf eine weitergehende Lockerung mit 72 zu 35 Stimmen ab. Einstimmig dagegen votierten Mitte, SVP und FDP, genauso einheitlich dafür SP, Grüne und GLP.