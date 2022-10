Finanzpolitik Wirtschaftsflügel der Luzerner Mitte weist Budget 2023 zurück Die vor allem aus Mitgliedern der Mitte bestehende Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft stellt sich gegen die geplanten Stellenaufstockungen beim Kanton und lehnt das Budget 2023 ab.

Wenn der Luzerner Kantonsrat nächste Woche das Budget für das kommende Jahr sowie den Aufgaben- und Finanzplan (AFP) bis 2026 berät, ist eine kontroverse Debatte vorprogrammiert. Erstens deshalb, weil die Planungs- und Finanzkommission den AFP zurückweisen will, und zweitens darum, weil die Arbeitsgemeinschaft und Gesellschaft (AWG) gleich beide Planwerke versenken möchte. Die der Mitte nahestehende und rund 500 Mitglieder zählende Vereinigung begründet ihre Haltung mit der geplanten Schaffung von 225 neuen Stellen beim Kanton im nächsten Jahr und den prognostizierten Fehlbeträgen ab 2024. Die AWG wolle «unter allen Umständen vermeiden, dass Luzern nach der Sanierung des Haushalts in den letzten Jahren wieder in alte Fahrwasser zurückfällt».

Obwohl die AWG die Rückweisung des Aufgaben- und Finanzplans durch die Planungs- und Finanzkommission «mit Befriedigung zur Kenntnis» nimmt, kritisiert sie die Kommission auch. Schliesslich würden die meisten Stellen 2023 geschaffen. «Wenn die Kommission A sagt, müsste sie auch B sagen und das Budget an die Regierung zurückweisen. Die Erfahrung zeigt, dass der Staat neue Stellen nie mehr abbaut, wenn sie einmal da sind», sagt AWG-Präsident Josef Wyss.

26 der 120 Kantonsratsmitglieder gehören zur AWG

Wyss, der auch Mitte-Kantonsrat ist, will nun versuchen, möglichst viele seiner Fraktionsangehörigen von der Meinung der AWG zu überzeugen. Er werde seine Haltung aber auch bei den anderen Fraktionen kundtun, kündet der Eschenbacher auf Anfrage an. Die AWG ist mit 26 ihrer Mitglieder im 120-köpfigen Kantonsrat vertreten und so mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent recht einflussreich. Dennoch sagt Wyss: «Am realistischsten ist, dass das Parlament den Antrag der PFK unterstützt, also dem Budget zustimmt und den Aufgaben- und Finanzplan zurückweist.»