Flüchtlingsunterbringung Kanton Luzern muss gemeinsam mit Hilfswerken nach Lösungen suchen Derzeit obliegt die Suche nach Flüchtlingsunterkünften dem Kanton und den Gemeinden. Dabei wäre es sinnvoll, auch mit sozialen Organisationen zusammenzuspannen und die Hilfe von Privatpersonen in Anspruch zu nehmen. Livia Fischer Drucken Teilen

Als «Herkulesaufgabe» bezeichneten Luzerner Gemeinden im Sommer den Auftrag des Kantons, total über 3500 Plätze für ukrainische Flüchtlinge zu schaffen. Heute fehlen immer noch viele Unterkünfte, während in der nächsten Zeit vermehrt Ukrainerinnen und Ukrainer Schutz suchen dürften. Kurzum: Die Gemeinden sind mit der Aufgabe überfordert. Darum verlangen SP, Grüne und GLP vom Regierungsrat nun, analog zum Kanton Zug Leistungsaufträge an spezialisierte Organisationen zu vergeben. Diese sollen zur Unterbringung von Geflüchteten Gastfamilien organisieren.

Ein Postulat aus linken Kreisen hat es im bürgerlich dominierten Parlament zwar schwer. Doch auch Mitte-rechts kritisierte die regierungsrätliche Handhabung der Flüchtlingsverteilung immer wieder. Unter anderem störte sich dieses politische Lager an den drohenden Bussen für Gemeinden, wenn sie ihr Soll nicht erfüllen. Es dürfte also auch in ihrem Interesse liegen, die Kommunen zu entlasten.

Findet der Vorstoss eine Mehrheit, käme möglicherweise wieder die Caritas ins Spiel. Das Hilfswerk war jahrzehntelang fürs Asyl- und Flüchtlingswesen im Kanton Luzern zuständig – bis die Regierung aus Spargründen den Auftrag entzog. Sich über den damaligen Entscheid aufzuregen, ist nicht zielführend. Vor Gesprächen mit krisenerfahrenen Organisationen darf sich die Regierung nun aber nicht verschliessen. Es ist Zeit, auf Hilfswerke zuzugehen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.