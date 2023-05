Flühli 160'000 Franken Sachschaden: Betonmischer kippt in Waldemme Zwischen Flühli und Sörenberg kippte am Dienstagnachmittag ein Lastwagen in die Waldemme. Der Chauffeur hat sich leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 160'000 Franken. Bild: PD

Ein mit Beton beladener Lastwagen fuhr am Dienstagmorgen, kurz vor 10 Uhr, von Flühli Richtung Sörenberg. In einer Linkskurve bei der Liegenschaft Hochwald geriet der Lastwagen rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem unbefestigten Untergrund geriet er immer weiter von der Fahrbahn weg, bis er schliesslich seitlich kippte und rund drei Meter tief in die Waldemme fiel.

Der Chauffeur konnte sich selbstständig aus der stark beschädigten Fahrerkabine befreien, teilt die Luzerner Polizei mit. Leicht verletzt wurde er zum Arzt gefahren und es entstand ein Sachschaden von rund 160'000 Franken. Im Rahmen der Bergung musste in der Waldemme eine Aufschüttung eingerichtet werden, wodurch der Fluss getrübt wurde. Ausserdem war die Strasse zeitweise komplett gesperrt. (rad)