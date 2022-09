Flühli-Sörenberg «SRF bi de Lüt» zu Gast

Am Samstag ist die Fernsehsendung «SRF bi de Lüt» live zu Gast in Sörenberg. Anwesend ist unter anderem Schwingerkönig Joel Wicki, der mit Moderatorin Fabienne Gyr in einem Live-Gespräch zu hören sein wird. Zu sehen ist «SRF bi de Lüt» um 20.10 Uhr auf SRF 1.