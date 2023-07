Flugplatz Beromünster Bei Landung erheblich verletzt: Fallschirmspringer muss ins Spital In Neudorf kam es auf dem Flugplatz Beromünster zu einem Unfall. Ein Fallschirmspringer verletzte sich dabei erheblich.

Am Wochenende musste ein Fallschirmspringer nach einer missglückten Landung auf dem Flugplatz Beromünster in Neudorf ins Spital gebracht werden. So verletzte sich der 40-jährige Mann beim Unfall erheblich. Wie die Polizei schreibt, prallte er bei der Landung heftig auf dem Boden. Der Vorfall ereignete sich dabei kurz vor 20.30 Uhr. (lga)