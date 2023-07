Forschungszentrum Uni Luzern und Kantonsspital schielen auf nationale Fördergelder Ein neues An-Institut soll eigene Forschungsprojekte in Luzern ermöglichen. Als Unispital will sich das Luks aber nicht sehen.

Dank Forschung soll in der Gesundheitsversorgung unter anderem mehr Ordnung herrschen. Symbolbild: Gaetan Bally/KEY

Durch die neue Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin sind die Universität Luzern und das Luzerner Kantonsspital (Luks) näher gerückt. Dieses Band soll aber noch stärker werden, wenn es nach Reto Babst, dem Prodekan der Fakultät und Koordinator Joint Medical Master am Luks, gehen soll. Am vierten Forschungstag des Luks Anfang Mai kündigte er Pläne an, man wolle mit dem Luks einen Vertrag zur Gründung eines An-Instituts abschliessen.

Wird das Luks dadurch zum Universitätsspital? Die Diskussion wäre nicht neu: Der ehemalige Spitalratspräsident Ulrich Fricker, heute Verwaltungsratspräsident der Luzerner Kantonsspital AG, sagte 2019 noch, der Schritt sei eine politische Frage. Babst winkt nun aber im Gespräch mit unserer Zeitung ab, «Nein, das Luks wird dadurch nicht automatisch zum Unispital. Als schweizweit grösstes und sehr leistungsfähiges Zentrumsspital besitzt es die Bedeutung eines universitären Lehr- und Forschungsspitals. Ein Unispital bleibt eine politische Frage.»

Ideen sollen in Luzern bleiben

Weshalb dann der Schritt zum An-Institut? Es gehe darum, Forschung am Luks zu institutionalisieren, erklärt Babst. Forschung findet zwar bereits statt, aber über Umwege: «Wer in Luzern ein Forschungsprojekt starten will, muss oft andere Unispitäler miteinbeziehen. Diese übernehmen dann die Leitung.» Babst möchte, dass die Ideen hier bleiben. Ein weiterer Vorteil wäre finanzieller Natur: Als Institut könne man direkt Anträge für nationale Fördergelder stellen. Der Bund schütte pro Jahr 1,2 Milliarden Franken an eidgenössische Hochschulen und kantonale Universitäten aus. Davon soll auch Luzern profitieren.

Die Gründung des An-Instituts und eines dazugehörigen Forschungszentrums, das im Haus 10 des Luks beheimatet sein wird, sei eine «grosse Chance» für Luzern, um den Standort attraktiver zu machen. Man könne dem Personal dadurch akademische Perspektiven bieten – und so auch neue Fachkräfte anlocken.

Dabei soll keine Grundlagenforschung betrieben werden. Stattdessen gehe es darum, die bestehende Gesundheitsversorgung zu verbessern. «Man kann zum Beispiel Versorgungsmodelle erforschen, um dem Hausarztmangel auf dem Land entgegenzuwirken», sagt Babst. Den Kanton und die Steuerpflichtigen wird das nichts kosten, betont er. Das Zentrum soll durch Drittmittel finanziert werden. «Wir werden uns für Forschungsgelder bewerben und versuchen, Dritte mit ins Boot zu holen.» Die Forschungsrichtung sei zum Beispiel für Krankenkassen sehr interessant.

«Wir haben einen attraktiven Standort»

Hat das Luks aber eine Chance gegen Unispitäler, die von ihren Kantonen finanziell unterstützt werden? Babst ist davon überzeugt: «Ja, natürlich. Wir haben mit dem Luks und seiner medizinisch sehr starken Positionierung einen attraktiven Standort und durch die voranschreitende Digitalisierung gute Daten, die man nutzen kann.» Gute Forschung sei am Luks bereits heute möglich, es gehe nun darum, diese weiter zu fördern und Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Gemäss Babst könnte das Forschungsinstitut im nächsten oder übernächsten Semester starten – aber nur, wenn alles glatt läuft. Babst ist zuversichtlich: «Ich bin überzeugt, dass dieses Projekt langfristig die Standortattraktivität Luzern erhöhen wird.»