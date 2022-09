Frauennati «Du bist ein erstaunlicher Mensch, Baby»: Ramona Bachmann lässt die Korken knallen Mit einer privaten Geburtstagsparty für ihre Partnerin begeistert Fussballprofi Ramona Bachmann aus Malters ihre 209'000 Instagram-Fans.

«Alles Gute zum 29. Geburtstag, meine Seelenverwandte»: Mit diesen Worten verrät die 31-jährige Profifussballerin ihren Fans bei Instagram, dass sie für ihre Verlobte Charlotte Baret eine ganz besondere Geburtstagsparty organisiert hat. Zusammen posieren sie verliebt und leidenschaftlich vor einem Ring aus goldenen und weissen Luftballons und feiern den Ehrentag von Charlotte.

Bachmann schreibt: «Ich liebe es, dich lächeln zu sehen ... Du bist ein erstaunlicher Mensch, Baby!» Neben der kleinen Party schenkte die Schweizer-Nati-Spielerin ihrer Charlotte eine neue Handtasche der Marke Yves Saint Laurent.

«Du machst mein Leben komplett»

Für ihre Charlotte ist Bachmann scheinbar kein Aufwand zu gross. Bereits im Juni teilte sie ihren Fans über Instagram mit, dass sie ihrer Angebeteten die eine Frage gestellt hat. In den Liebesferien auf der griechischen Insel Lefkada zog die Fussballerin alle Register. Hinter dem Paar geht gerade die Sonne unter, neben ihrem privaten Pool liegen rote Rosenblätter auf dem Boden verteilt und Bachmann kniet vor ihrer Partnerin.

Ein Satz durfte dabei natürlich nicht fehlen: «Willst du mich heiraten?», fragte Bachmann ihre Charlotte, die mit «Ja» antwortete.

Baret war also nicht mehr nur Bachmanns Freundin, sondern nun ihre Verlobte. Stolz zeigte sie ihren Eltern per Videocall ihren Verlobungsring und schreibt dazu passend bei Instagram: «Danke Papa, dass du sie in der Familie willkommen geheissen hast.»