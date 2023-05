Preis für Ruswiler Samichlausgruppe

Bergsturz «Es war die Zeit der Umarmungen»: Die Ex-Gemeindepräsidentin von Bondo über Parallelen und Unterschiede zu Brienz

Acht Menschen starben im August 2017 beim Bergsturz am Pizzo Cengalo, Geröll- und Schlammlawinen zerstörten Häuser im Bündner Dorf Bondo. FDP-Nationalrätin Anna Giacometti erzählt, wie sie als damalige Gemeindepräsidentin die Katastrophe erlebt hat – und was man in Brienz daraus lernen kann.